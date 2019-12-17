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Suriyeliler - 'Zorla ülkeme gönderildim, kaçak yollardan Türkiye’ye geri döndüm'

17.12.2019 19:38 | Son Güncelleme

Resmi rakamlara göre, şu ana kadar 371 bin Suriyeli "gönüllü geri dönüş' kapsamında Türkiye'den ülkelerine geri gönderildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, "Zorla geri göndermn söz konusu değil" diyor. BBC Türkçe'ye konuşan ve güvenlik sebebiyle kimliği gizli tutulan bir Suriyeli ise zorla ülkesine geri gönderildiğini ve 2 ay İdlib'de bir mülteci kampında yaşadıktan sonra kaçak yollardan Türkiye'ye döndüğünü anlattı. Fundanur Öztürk ve Esra Yalçınalp'ın haberi.

Suriyeliler - 'Zorla ülkeme gönderildim, kaçak yollardan Türkiye’ye geri döndüm'

https://www.youtube.com/watch?v=FTQvaZPrT3g&t=1s

Resmi rakamlara göre, şu ana kadar 371 bin Suriyeli "gönüllü geri dönüş' kapsamında Türkiye'den ülkelerine geri gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geri dönüşlerin uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve zorla geri göndermenin söz konusunu olmadığını açıkladı.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) ise bazı göçmenlerin Türkiye'den Suriye'ye uluslararası hukuka aykırı biçimde zorla geri gönderildiğine dair bir rapor yayımladı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve güvenlik sebebiyle kimliği gizli tutulan bir Suriyeli de zorla ülkesine geri gönderildiğini ve 2 ay İdlib'de bir mülteci kampında yaşadıktan sonra kaçak yollardan Türkiye'ye döndüğünü anlattı.

Fundanur Öztürk ve Esra Yalçınalp'ın haberi.

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