HABER

Suriyelilerden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli genç, çocukların parkta buldukları cep telefonunu sahibine teslim etti - Suriyeli Abdulkadir Cemal Musa: - "İki ay önce yine telefon buldum. Yine sahibine teslim ettim. Çünkü ailemiz bizi böyle büyüttü. Babamız yolda hakkımız olmayan neyi bulsak sahibine teslim etmeyi öğretti"

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli genç, çocukların parkta buldukları cep telefonunu sahibine teslim etti.

Abdulkadir Elhac Gadban (5), Demokrasi Meydanı'ndaki parkta kardeşleriyle oynadığı sırada bulduğu cep telefonunu, sahibine ulaştırması için yakınlarındaki Suriyeli Abdulkadir Cemal Musa'ya verdi.

Telefonun sahibini çevrede aramasına rağmen bulamayan Musa, burada beklemeye başladı.

Bu sırada çalan telefona cevap veren Musa, telefonun sahibi Şeref Dere ile buluşarak cihazı teslim etti.

Dere, telefonu çocuğunun düşürdüğünü belirterek, Musa ve Gadban'a teşekkür etti.

- İki ay önce bulduğu telefonu da teslim etmiş

Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen bir babanın çocuğu olduğunu ve 4 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.

İş bulamadığı için boş gezdiğini ve bu sırada parkta cep telefonu gördüğünü dile getiren Musa, "Telefonu bulunca bir süre bekledim. Çevrede sahibini aradım. Sonra biri aradı ve 'Kimsin' dedi. Sonra çarşıda buluştuk. Telefonu verdim." dedi.

Musa, "2 ay önce yine telefon buldum. Yine sahibine teslim ettim. Çünkü ailemiz bizi böyle büyüttü. Babamız yolda hakkımız olmayan neyi bulsak sahibine teslim etmeyi öğretti. Günahı öğretti. Hakkımız olmayanı almamayı öğretti. Beş parmağın beşi bir değil ama biz iyiliği ve güzelliği artırmalıyız." diye konuştu.

Abdulkadir Elhac Gadban'ın babası Rıdvan Elhac Gadban ise çocuğunun böyle bir davranış göstermesinden onur duyduğunu söyledi.

Gadban, "Biz Türkiye'de misafiriz. Telefon bulmuşlar. Bizim için kıymetsiz bir şey ama kıymetli olan o telefonu sahibine teslim etmeleriydi. Biz, bize kucak açan kardeşlerimize bunu yapamayız. Allah Türkiye'ye güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
Tarihi Toprakkale Kalesi'de yangınTarihi Toprakkale Kalesi'de yangın
Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktıKazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kayıp telefon Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

Arnavutköy'deki teker faciasından iyi haber

Görüntüler dehşete düşürmüştü! İyi haber geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.