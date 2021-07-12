“Suriyeliler’den Sonra Afganlar Sorunu Hızla Büyüyor’’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan son günlerde Türkiye’ye giriş yapan mültecilerin büyük çoğunluğunu oluşturan Afganlar’la ilgili dış politikada yanlış adımlar atıldığını belirtti. Babacan, “Suriyeliler’den sonra, bir de Afganlar sorunu ülkemizde hızla büyüyor. Peki, mevcut hükümet bu konularda ne yapıyor? Türkiye, sürekli olarak başka ülkelerin iç meselelerine taraf oluyor. Ülkemizi dış ilişkilerde kendi menfaatlerinin oyuncağı ettiler’’ dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep’te partisinin Şehitkamil ve Şahinbey ilçe kongrelerinde konuştu. Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığını değerlendiren Babacan, uluslararası düzensiz göçe sebep olan olayları hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

‘’Afganistan’dan Türkiye’ye doğru bir göç dalgası var’’

İç savaştan kaçan insanların sınırları aşarak Türkiye’ye geldiklerine dikkat çeken Babacan, “Sınırlarımızın hemen ötesinde derin insanlık krizlerinin yaşandığının farkındayız. Bu meselenin insani boyutunu çok önemsiyoruz. Bu nedenle göçle ilgili sorunların insani boyutunu hassasiyetle değerlendiriyoruz. Kısa vadeli popülist yaklaşımlardan uzak duruyoruz. Daima insan onuruna yaraşır politikalar öneriyoruz ve geliştiriyoruz. Uluslararası düzensiz göçe sebep olan olayları da hassasiyetle takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi, şu sıralar Afganistan’dan Türkiye’ye doğru bir göç dalgası var. Bazı haberlere göre binin üzerinde rakamlardan bu gerçekleşiyor. Afganistan’daki iç savaştan kaçan insanlar, sınırları aşarak Türkiye’ye geliyorlar. Binlerce kilometreyi yürüyerek gelenler var. İnanın görüntüler içimizi acıtıyor’’ diye konuştu.

‘’Hükümet Suriye’deki sorunların bir parçası’’

Türkiye’nin sürekli başka ülkelerin iç meselelerinde taraf olduğunu vurgulayan Babacan, “Suriyeliler’den sonra, bir de Afganlar sorunu ülkemizde hızla büyüyor. Peki, mevcut hükümet bu konularda ne yapıyor? Suriye’yle ilgili ne yapıyor? Suriye’deki iç savaşın durması için, Suriye’de yeniden barış ve istikrarının gelmesi için hükümet ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Çünkü şu andaki hükümet, Suriye’de olayların tarafı, sorunların bir parçası. Tabii ki hudut güvenliği bizim için çok önemlidir, bazen o güvenliği sağlamak için hududun bir miktar ötesinde olmamız gerekebilir. Bu önemli bir konudur. Ancak bunu geçici bir güvenlik sorunu olarak görüp de Suriye’nin bir an önce barışa, huzura, istikrara ve refaha ulaşması için mutlaka çalışmak gerekiyor. Bunun için de Türkiye’nin, Suriye’de çözümlerin parçası olması gerekiyor, sorunların değil. Son dönemde bakıyoruz değerli arkadaşlar, Afganistan’la ilgili ne yapıyor Türkiye? Afganistan sorunu var ama Türkiye, Afganistan’da ne yapıyor? Türkiye, sürekli olarak başka ülkelerin iç meselelerine taraf oluyor. Yıllardır çıkan her kavganın tarafı oldukları gibi’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Afganistan’daki askeri varlığımızın ülkemize ne faydası olacak?’’

ABD ile ilişkilerin bozulmasının sonuçlarını, şimdi Afganistan ile toparlamaya çalışıyorlar’’ diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de aklı başında bir dış politika bırakmadılar. Şu anda Türkiye’de sadece bir tek kişinin duygularıyla, dürtüleriyle şekillenen bir dış ilişkileri var, o kadar. Politika yok. Politika demek dört başı mamur, akıllı, rasyonel bir bakış açısı demek. Böyle bir şey yok. Ve tamamen iktidarlarının sürmesini barışlarla değil, çatışmayla, kutuplaşmayla arayan bir yönetim anlayışı var. Ülkemizi de dış ilişkilerde kendi menfaatlerinin oyuncağı ettiler. Afganistan’daki askeri varlığımızın ülkemize ne faydası olacak? Buradaki amaç ne? Hedef ne? Böyle ben istedim oldu, ben yaptım oldu diyerek olmaz. Bu kararları verirken milletimize sordunuz mu? Diğer siyasi partilerle bir istişare ettiniz mi? Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’nin dışarıda asker bulundurmasının meşruiyeti meclis kararlarıyla sağlanır. Uluslararası meşruiyeti ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla sağlanır. Ortada böyle kararlar yok. Sayın Erdoğan’a soruyorum siz neye dayanarak, kime güvenerek bu teklifte bulundunuz? Bunun amacı ne? Dış ilişkilerdeki bu kötü yönetimin sonucunu, ABD ile ilişkilerin bozulmasının sonuçlarını, şimdi Afganistan’la toparlamaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye’nin itibarını sıfırladılar. Dış politikayı tam bir “kaybet-kaybet” oyununa çevirdiler. Ne oldu? İlişkileri bozarken aklınız neredeydi? İçerideki o eriyen desteği konsolide etmek için dışarıda düşman ararken bu ülkenin çıkarlarının zora gireceğini hiç mi hesap etmediniz?’’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmasının ardından Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti´ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu ile sohbet eden Babacan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

