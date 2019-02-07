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Suriyelilere adli yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

UNHCR ve TBB iş birliğiyle "Türkiye'de Mülteci Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kilis'te 32 avukat göreve başladı

KİLİS (AA) - Kilis Baro Başkanlığı tarafından BM Mülteci Örgütü (UNHCR) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen "Türkiye'de Mülteci Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan 32 avukatın sertifikalarını alarak göreve başladıkları bildirildi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, UNHCR ve TBB iş birliğiyle mültecilere adli yardım verilmesi ve hukuka erişimlerinin etkili bir şekilde sağlanmasına yönelik yürütülen proje kapsamında pilot barolardan olan Kilis Barosunda gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

Projeye başvuran 32 avukatın eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandıklarının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar 15 mülteci başvurusu alınmış olup, sertifika sahibi avukatlarımıza atama işlemi gerçekleştirilmiştir. Başvuru, baromuzca CMK atamaları dışında kalan birçok konuyu kapsamaktadır. Bu kapsamda hukuk mahkemelerinde açılacak davalar, idari mahkemelerde görülecek işler, sözlü danışma ve her türlü dilekçe yazılması gibi birçok konuda geçici koruma altındaki şahıslara avukat desteği sağlanmaktadır. Ayrıca yargılama giderleri de bu kapsamda UNHCR tarafından karşılanmaktadır. Şu an için proje haziran ayına kadar devam edecek olup, baromuzca hemen her başvuru etkili bir şekilde değerlendirilmekte ve görevlendirme gerçekleştirilmektedir."

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Suriyeliler adli yardım Kilis TBB UNHCR

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