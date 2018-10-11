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Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, Dünya Yardım Fonu'nun kolilerini gören mahalle sakinleri, 'Suriyelilere var da neden bize yok?' diyerek, görevlilere tepki gösterdi. İhbar üzerine gelen polisin kolilerin uluslararası bir yardım kuruluşundan geldiğini anlatmasıyla mahalleli dağıldı. Öte yandan mahallede sadece iki evde Suriyelilerin yaşadığını öğrenildi.

Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

Konak Altıntaş Mahallesi 362 Sokak'ta, bir araçtan, üzerinde Avrupa Birliği, Kızılhaç ve Kızılay amblemleri olan yaklaşık 150 kolilik gıda ve giyim malzemesi indirildi. Kolileri gören mahalle sakinleri, sadece Suriyelilere yardım dağıtılacağı söylenince duruma tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan, imam hatip lisesi çalışanı ve kolileri dağıtmakla sorumlu Suriyeli bir kişi ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce durum polise bildirildi.

İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, yardım kolilerinin devlet tarafından finanse edilmediğini, uluslararası bir yardım kuruluşundan geldiğini anlatınca, mahalleli dağıldı. Tartışma sonrasında Anafartalar Polis Merkezi'ne götürülen Altıntaş Mahallesi Muhtarı Orhan Günay'ın ifadesi alınarak tutanak tutuldu.

İzmir'de yardım kolisi tartışması

CHP'Li BAYIR'DAN SORU ÖNERGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, konuyla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi. Bayır, soru önergesinde, mahallede sadece 2 evde Suriyelilerin yaşadığını öğrendiğini belirterek, "Sadece 2 hanenin Suriyeli olduğu bir mahalleye, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yardım kolilerinden 150-200 kadarının indirilmesinin manası nedir? AB tarafından hazırlanan bu koliler, prosedüre uygun şekilde dağıtılmalıdır" dedi.

İzmir'de yardım kolisi tartışması

(DHA)

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izmir yardım kolisi Suriyeli

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