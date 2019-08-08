HABER

Suriyelilere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Londra merkezli yardım kuruluşu Muslim Hands tarafından İdlib ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilere 81 tır pirinç yardımı yapıldı

Londra merkezli yardım kuruluşu Muslim Hands (Müslüman Eller) tarafından İdlib ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli ailelere 81 tır pirinç yardımında bulunuldu.

Muslim Hands Başkanı Sayed Lakhte Hassan, yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelere yardım için İngiltere, Fransa ve Güney Afrika'da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından kampanya düzenlendiğini belirtti.

Türk yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında, toplanan yardımları AFAD ve Türk Kızılaya teslim ettiklerini bildiren Hassan, "Kısa sürede topladığımız 81 tır pirinci Türkiye'ye ulaştırdık. Bundan sonra da bu tür yardımlarımız devam edecek. Bize her konuda yardımcı olan Türk hükümetine, AFAD ve Türk Kızılaya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yardımların, Kurban Bayramı öncesi Suriye'nin İdlib kenti ile Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'teki ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Basın Konseyi üyeleri İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde buluştuBasın Konseyi üyeleri İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde buluştu
Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri kaptılarKur’an kursunu bitirdiler hediyeleri kaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib insani yardım müslüman eller

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.