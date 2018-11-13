Suriyelilere halı yardımı

KİLİS (AA) - Selahaddin-i Eyyubi Yardım Derneği tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine kış mevsiminin gelmesiyle halı yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Muhammed Ferit Adın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşayan ailelere yaklaşık 20 bin metrekare halı yardımında bulunduklarını söyledi.

İç savaş nedeniyle evlerini terk ederek İdlib bölgesine yerleşen ailelerin sıkıntılarını gidermek üzere yardım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Adın, kamp dışında kalan mağdur bin 300 aileye, hayırseverler tarafından bağışlanan halıları gönderdiklerini belirtti.

Son dönemlerde bölgenin ciddi anlamda göç aldığını, bunun da bir çok sıkıntıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Adın, "Bir yandan açlık ve savaşla diğer taraftan kış mevsimiyle boğuşan Suriye halkını bu zor süreçte yalnız bırakmayıp onlara destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Adın, yardımların devam etmesi için hayırsever vatandaşlardan desteklerini esirgememesini isteyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

