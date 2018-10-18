"Suriyelilere her zaman çok sıcak bir karşılama gösterildi"

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye'nin güneydoğusunda öyle yerler var ki, orada yerli Türk halktan çok Suriyeli yaşıyor. Ama Suriyelilere son 7 yılda her zaman çok sıcak karşılama gösterildi ve ilgilenildi." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 14 Avrupa ülkesinden gelen gazetecileri Gaziantep'te ağırladı.

Yabancı gazeteciler, Zeugma Mozaik Müzesi ve Bakırcılar Çarşısı ile tarihi mekanları ziyaretlerinin ardından, Erikçe Parkı Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlen akşam yemeğinde, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi.

Berger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir çok yerine kültürel değerlerin korunması ve yenilenmesi amacıyla destekte bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin Suriyelilere göstermiş olduğu misafirperverlik ve cömertlik ile örnek olduğunu ifade eden Berger, şöyle konuştu:

"Gaziantep bu anlamda çok güzel bir örnek. Türkiye'nin güneydoğusunda öyle yerler var ki, orada yerli Türk halktan çok Suriyeli yaşıyor. Ama Suriyelilere son 7 yılda her zaman çok sıcak karşılama gösterildi ve ilgilenildi. Tabii uluslararası toplum da kendilerine destek verdi bir ölçüde. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler destek verdi ama buradaki esas finansmanın büyük kısmı Türkiye Cumhuriyeti devletinden geliyor. Bunu tek yönlü bir yol gibi düşünmeyin, Suriyeliler de yanlarında bir çok şey getiriyor. İster sanat olsun, ister zanaat olsun."

Geziye katıldıkları gazetecilere teşekkür eden Berger, "Umarım buradan bir şeyler alıp Avrupa'ya götürme şansınız olacaktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak da Gaziantep'in kültürü ve toplum yapısıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

