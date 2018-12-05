"Suriyelilere ilişkin doğru olmayan bilgiler söyleniyor"

ALPER ATALAY- TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Suriyelilere ilişkin, 'obezite oluyorlar, üniversitelere bedava giriyorlar, maaşları var, arabaları vergiden muaf' gibi doğru olmayan bilgiler söyleniyor. Bunların hepsi yalan ve yanlış. Suriyelilere istisnai bir durum söz konusu değildir." dedi.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bugün itibarıyla 3,5 milyon civarında Suriyelinin olduğunu, bunun dışında farklı ülkelerden sığınmacıların da Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Suriye'de bir iç savaşın yaşandığını ve oradaki insanların tarihsel yakınlık gördükleri Türkiye'ye sığındıklarına işaret eden Uslu, bunların bir kısmının da buradan Avrupa'ya gittiğini kaydetti.

Suriye'de 10 milyon insanın evinden, yurdundan edildiğini ve bunların 7 milyonunun kendi ülkesini terk ettiğini dile getiren Uslu, Türkiye'nin ise ilk günden itibaren insani, vicdani, hukuki ve tarihi görevini yerine getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu görevi yerine getirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu tavır ile vatandaşların ortaya koyduğu tavrın etkili olduğuna dikkati çeken Uslu, "O tavır olmasaydı biz bu süreci doğru yönetemezdik. Bu süreci milletimizin sağduyusu, misafirlik gibi güzel haşmetleri ile doğru olarak yürütüyoruz." dedi.