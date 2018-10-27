Suriyelilere insani yardım

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, Katar'dan temin edilen un ve gıda yüklü 6 tır, Kilis'e ulaştı.

İç savaş nedeniyle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib bölgesinde zor günler geçiren sivillere yönelik düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Katar'dan temin edilen yardımlar, İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkezin Suriye Koordinatörü Serkan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib krizi sonrası başlatılan çalışmanın ardından İstanbul'dan gönderilen 6 tır insani yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderileceğini söyledi.

Gelen yardımların her geçen gün artmasını beklediklerini ve bu doğrultuda gereken hazırlıkların yapıldığını anlatan Öktem, "2018-2019 yılı eğitim öğretim başladı ve önümüzde çok ciddi bir kış var. Bu kışla birlikte tüm STK'larla ortaklaşa projeler üretiyoruz. Bu projelerden bir tanesi de şu anda Katar Guality Yardım Kuruluşu ile beraber yürütmüş olduğumuz projedir. Suriyenin içerisinde istikrara yönelik bir durum söz konusu. Bundan önce Suriye de istikrarsız bir durum yaşanıyordu. Kadınlar, erkekler ve çocuklar göç halindeydi. Bu olaylardan dolayı İHH ve Katar bir olup insani yardımlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.