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Suriyelilere kişi başı 1750 TL ödeniyor! Gündemi sarsacak iddia...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 08:03 | Son Güncelleme

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Kilis'te bulunan Öncüpınar kampının boşaltılması için Suriyelilere kişi başı 1750 TL ödendiğini iddia etti. Takan, bu para karşılığında "İster Suriye'ye ister bir başka yere gidin" denildiğini öne sürdü.

Suriyelilere kişi başı 1750 TL ödeniyor! Gündemi sarsacak iddia...

Ahmet Takan, "Suriyelilere elden dağıtılan para" başlığıyla yayımlanan yazısında "Güvenilir kaynaklardan ulaştığım bilgilere göre, Suriyeli mültecileri barındıran Kilis Öncüpınar kampının boşaltılması için düğmeye basılmış. Kampta 10-12 bin civarında Suriyelinin barındığı biliniyor" iddiasını ileri sürdü.

Sözlerine "Ana, ilk, orta ve lise olmak üzere 4 de okul bulunuyor. Suriyelilere kampı boşaltması için kişi başı bin 750 lira para ödeniyor. Bu para karşılığında 'ister Suriye'ye gidin ister bir başka yere gidin' deniyormuş" diye devam eden Takan, şu iddiayı dile getirdi:

"Parayı kapan Suriyeliler ne yapıyor? Çoğunluğu kampı boşaltıp, Türkiye içinde muhtelif yerlere dağılıyor. Özellikle civar illere. 6-7 bin civarında Suriyeli mültecinin kampı terk ettiği bildiriliyor. Nereden biliyoruz?.. Kamptaki okullarda Suriyeli öğrenci sayıları yarı yarıya düşmüş. Ve civar illerdeki okullara, 'çocuklarımızı kayıt edin' talebinde patlama yaşanıyor. İlgilenen ve de hassasiyet gösteren varsa, duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Takan Suriyeli Kilis

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