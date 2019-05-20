'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

İBB'den yapılan açıklamada, bir gazetenin internet sitesinde "İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili açıklama yapılması gereği doğduğu aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentte bulunan yabancı uyruklu kişilere; din, dil, ırk, mezhep ve ülke ayrımı gözetmeksizin misafir gözüyle baktığı ve hiçbir ayrım yapmadan her türlü hizmeti yerine getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"SURİYELİLERE ÖZEL MEZARLIK İDDİASI ASILSIZDIR"

"Bu bağlamda, İstanbul’da vefat eden Suriyeli misafirlerimiz, yakınlarının talepleri doğrultusunda İstanbul'un muhtelif mezarlıklarına defnedilmektedir. Söz konusu haberde isimleri geçen Kilyos ve Hekimbaşı Mezarlığı da bu mezarlıklar arasında yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen bu iki mezarlıkta, sadece Suriyelilere özel bir mezarlık alanı yer aldığı iddiası asılsızdır.

Dolayısıyla, 'İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı' başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır. Dini, ırkı, mezhebi ve ülkesine bakılmaksızın tüm misafirlerimiz için uygulanan bu hizmetimizin, sadece Suriye uyruklu misafirleri ön plana çıkartarak, böylesi hassas bir konu üzerinden bile siyasi polemik oluşturma çabası ne yazık ki iyi niyet taşımamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki İstanbul’da defnedilen yabancı uyruklu misafirlerin kabirlerinin baştaşına, medfun bulunan kişi ile ilgili kendi dillerine ait bilgiler yazılmasına izin verilmektedir. Söz konusu bu izin, demokrasimizin bir gereği olup sadece Suriyelilere özgü bir durum değildir." (AA)

