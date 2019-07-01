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Suriyelilere plaj yasağına belediye meclisinden ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyelilerin plajlara alınmamasına ilişkin haziran ayında kabul edilen, ancak daha sonra belediye meclisine iade edilen karar, meclis toplantısında reddedildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclisi tarafından haziran ayı toplantısında Suriyelilerin plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen ve ardından meclise iade edilen karar, temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

Gazipaşa Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, ilçede yaşayan Suriyelilerin plajlara alınmaması yönündeki geçen ay alınan karar, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından iade edilmesi nedeniyle tekrar görüşüldü.

Toplantıda konuşan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Demir, Belediye Başkanı Yılmaz'ın sunduğu gerekçeler nedeniyle haziran ayında alınan Suriyelilerin plajlara alınmaması kararını kendilerinin de reddettiklerini açıkladı.

İYİ Parti grubu adına konuşan Mehmet Yüksel ise geçen ay alınan kararla Türkiye gündemine geldiklerini ve böyle bir konuyla ülke gündemine geldikleri için İYİ Parti olarak gurur duyduklarını söyledi.

Yüksel, "Antalya bölgesi turizm kenti olduğu için Suriyelilerin bu bölgeye girmesi yasaktır. Ayrıca Suriyelilerin, Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı topraklarda bugün PYD var. Bu da Suriyeliler o bölgeyi boşalttığı için olmuştur. Hiçbir millet kendi milletinin içine başıboş insanları almaz. İYİ Parti grubu olarak biz bu kararımızın arkasındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, önerge CHP'li üyelerin kararını değiştirmesi sonucu oy çokluğuyla reddedildi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçelerindeki Suriyeliler'den rahatsızlığın kesin olduğunu, bunun sadece deniz kenarında değil, şehir merkezinde de yaşandığını savunarak, önceki toplantıda çekimser oy kullandıktan sonra hukuka aykırılık taşıdığı için kararı meclise iade ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Bugün de meclisimiz bu kararı reddetti. Daha önce bu Suriyeliler konusunda alınan karar geçersizdir. Ancak Suriyeliler konusunda bir rahatsızlık var. Bunun da sadece belediyemizin alacağı önlemlerle giderilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızı kim rahatsız ederse etsin onun karşısındayız. Zabıtamız, polisimiz bu konuda gereğini yapar. Ayrıca bununla ilgili bir karar olmasına gerek olmadığını düşünüyorum." dedi.

Gazipaşa Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında gündem dışı görüşülen "Suriyelilerin plajlara alınmaması" önergesi, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiş ancak daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından karar meclise iade edilmişti.

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