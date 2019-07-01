Suriyelilere plaj yasağına belediye meclisinden ret

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclisi tarafından haziran ayı toplantısında Suriyelilerin plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen ve ardından meclise iade edilen karar, temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

Gazipaşa Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, ilçede yaşayan Suriyelilerin plajlara alınmaması yönündeki geçen ay alınan karar, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından iade edilmesi nedeniyle tekrar görüşüldü.

Toplantıda konuşan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Demir, Belediye Başkanı Yılmaz'ın sunduğu gerekçeler nedeniyle haziran ayında alınan Suriyelilerin plajlara alınmaması kararını kendilerinin de reddettiklerini açıkladı.

İYİ Parti grubu adına konuşan Mehmet Yüksel ise geçen ay alınan kararla Türkiye gündemine geldiklerini ve böyle bir konuyla ülke gündemine geldikleri için İYİ Parti olarak gurur duyduklarını söyledi.

Yüksel, "Antalya bölgesi turizm kenti olduğu için Suriyelilerin bu bölgeye girmesi yasaktır. Ayrıca Suriyelilerin, Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı topraklarda bugün PYD var. Bu da Suriyeliler o bölgeyi boşalttığı için olmuştur. Hiçbir millet kendi milletinin içine başıboş insanları almaz. İYİ Parti grubu olarak biz bu kararımızın arkasındayız." diye konuştu.