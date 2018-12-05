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Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik basılan matbaaya baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeliler için sahte pasaport ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenen matbaaya baskın düzenlendi.

Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik basılan matbaaya baskın

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeliler için sahte pasaport ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenen matbaaya baskın düzenlendi. Çok sayıda sahte pasaport ve kimlik ile çeşitli mühürler ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Suriyelilere sahte pasaport ve Geçici Koruma kimlik Belgesi yapıldığını belirlediği bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan incelemede sahte belgeler bulundu. Soruşturmayı genişleten polis, 3 katlı binanın çatı katına da ikinci operasyonu düzenledi. Matbaa olarak kullanıldığı belirlenen binada farklı ülkelere ait 400 sahte pasaport, 500 kişiye ait vesikalık fotoğraf ile 1700 pasaport damga pulu ele geçirildi. Olayda ayrıca, çok sayıda bilgisayar, laptop, pres makinesi, fotokopi makinesi, pasaport yapımında kullanılan jelatinler, resmi kurumlara ait sahte mühürler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik basılan matbaaya baskın

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