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Suriyelilere yardım bahanesiyle dolandırıcılığa suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

Suriyelilere yardım bahanesiyle dolandırıcılığa suç duyurusu

Başkentte devlet büyüklerinin adını kullanarak Suriyelilere yardım edecekleri bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Adalet Sarayına gelen bir grup vatandaş, dolandırıldıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sundu.

Söz konusu dilekçede, şüpheli S.Ş'nin kendisini MİT personeli gibi tanıtarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini görevlendirdiğini söyleyip aralarında Suriyelilerin de olduğu vatandaşlardan para topladığı ifade edildi.

Şüphelinin, Suriyelilere Türk vatandaşlığına geçişte kolaylık ve pasaport alımında kolaylık sağlayacakları vaadinde bulundukları belirtildi.

Dilekçede, kimlik bilgisine yer verilen şüphelinin ve bağlantılı olduğu kişilerin eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları talep edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu

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