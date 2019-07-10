Suriyeliler’e Yönelik Saldırılar Artıyor mu?

İstanbul Küçükçekmece’de 29 Haziran’da Suriyeliler’e ait dükkanlara saldırı görüntüleri kameralara yansıdı.

29 Haziran tarihli bu görüntülerde Suriyeli kasap Hamoud Shweili’nin dükkanına taşlar fırlatılırken, Suriyeli kardeşler Mustafa ve Ahmed’in de giysi mağazaları tahrip ediliyordu.

Shweili, “Arapça yazılar gördüler, taşlar fırlatmaya başladılar. Türk komşum dışarı çıktı ve bu iyi bir Suriyeli dedi, böylece gittiler” dedi.

Mustafa ve Ahmed olay yerine giderken yanlarındaki dükkanın sahibini arayarak bölgeye gelmek üzere olduklarını söylediler ama aldıkları cevap “gelmeyin, sizleri öldürmek istiyorlar” oldu.

Mustafa ve Ahmed ancak olaylar yatıştıktan sonra dükkanlarını görmeye gidebildi.

Ahmed, “2 sıralarında dükkanın tahrip edilmesini izlerken komşumuzu aradık ve kontrol etmeye geleceğimizi söyledik, bize 'gelmeyin sizi öldürmek istiyorlar' dedi. Sabah 5-6’ya kadar gidemedik. Olayların yatışması için birkaç gün bekledik” şeklinde olayı anlattı.

Mustafa da, “Kapamamız gerektiğini söylediler, daha güvenli olur diye. Ama nereye gideriz, bize zar zor yeten bir evde yaşıyoruz, ticaret için korkuyoruz, kendimiz için korkmuyoruz, Suriye gibi oldu” dedi.

Reuters’ın haberine göre polis Suriyeliler’e ait dükkanların çoğu tahrip edildikten sonra saldırganları dağıttı.

Küçükçekmece Suriyeliler’in yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor ve Arapça tabelaları sık sık görmek mümkün.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriyeliler’in güvenli şekilde ülkelerine dönebilmesinden yana bunun için çaba harcayacaklarını belirtiyor.

