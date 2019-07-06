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Suriyelilere yönelik saldırılar protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

Fatih'te bir araya gelen Özgür-Der üyeleri, Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yönelik saldırıları protesto etti - Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: - "Eğer bir yerde baskı varsa, katliam varsa insanlar göç eder. Bu doğaldır, insanidir, anlaşılabilir bir şeydir"

İSTANBUL (AA) - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yönelik saldırıları protesto etti.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Özgür-Der üyeleri, tekbir getirip ''Müslüman uyuma kardeşine sahip çık'', ''Yaşasın kardeşlik, kahrolsun ırkçılık'' sloganları attı. Gruptakiler, "Muhacirler yabancı değil kardeşimizdir" ve "Suriyeliler kalsın ırkçılar defolsun" pankartları açtı.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, son zamanlarda Türkiye’de Suriyelilere yönelik yoğun bir olumsuz propaganda yapıldığını ifade etti.

Türkiye'den giden milyonlarca kişinin Avrupa'da yaşadığını hatırlatan Kaya, ''Çalışmak için, daha rahat bir hayat yaşamak için, iş bulabilmek için, Avrupa'ya göç etmiş milyonlarca Türkiyeli var. Bunu niçin söylüyorum? Bu ülkede birtakım ırkçılar, sanki sadece Suriyeliler buraya geldi, Türkiyeliler asla hiçbir yere gitmemişler, herkes bu vatanda doğdu, kıyamete kadar burada yaşayacak gibi bir izlenim veriyorlar. Bu doğru değil. Zaman zaman şu hamaseti duyuyoruz, 'Biz buranın dışında hiçbir yere gitmeyiz.' Örneğin, 12 Eylül'de darbeden dolayı, darbeci faşistlerin işkencelerinden, baskılarından dolayı binlerce insan, değişik görüşlerde, solcu, sağcı ya da İslamcı binlerce insan, Avrupa'ya, değişik yerlere göç etmek zorunda kaldı. Yani şu gerçeği görmek zorundayız. Eğer bir yerde baskı varsa, katliam varsa insanlar göç eder. Bu doğaldır, insanidir, anlaşılabilir bir şeydir.'' diye konuştu.

Suriyelilerin hedef gösterildiğini ve insanların kışkırtıldığını söyleyen Kaya, ırkçılığı görmezden gelmeyeceklerini ve susmayacaklarını dile getirdi.

Kaya, Suriyelilerin ülkelerinde 8 yıldır en zorlu mücadeleleri verdiğini ve savaştığını belirterek, "Bununla birlikte milyonlarca insan da kalabilecekleri bir yer olmadığı, yaşayabilecekleri bir yer kalmadığı için, camiler, okullar, hastaneler her yer vahşice bombalandığı için doğal olarak sadece Türkiye'ye değil, Ürdün'e, Lübnan'a ve değişik coğrafyalara göç etmek zorunda kaldılar. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Biraz insan olan, biraz mantığı olan bunu anlar." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından, gruptakilere Suriye'ye özgü yiyecekler ve hurma ikram edildi.

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