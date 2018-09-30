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Suriyelilere yönelik yardımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

İdlibli ailelere 113 tırlık insani yardım gönderildi, Cinderes beldesindeki 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulunuldu

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib kenti ile Afrin'e bağlı Cinderes beldesine çeşitli yardımlar ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İdlib'e yardım kampanyası kapsamında içerisinde ekmek, gıda kolisi, içme suyu, çadır, un, bebek ve yetişkin hijyen paketinin yer aldığı 113 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlibli ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kamplarda barınan ailelere içerisinde 2 milyon 490 bin ekmek, 5 bin 648 gıda kolisi, 180 bin litre içme suyu, 800 çadır, 700 ton un, 3 bin bebek ve yetişkin hijyen paketi olan 113 tır gönderdik.'' dedi.

- Cinderes'te öğrencilere kırtasiye yardımı

Türk Kızılayı, AFAD, SAR Yardımlaşma Derneği ile İhsan ve Vefa Derneğinin başlattığı "Öğrenmek İstiyoruz" projesi kapsamında da Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı. Cinderes'teki iki okulda gerçekleşen etkinlikte çocuklara yönelik eğlence programı da düzenlendi.

Proje Koordinatörü Soha Abdgalel ve SAR Yardımlaşma Derneği Muhammed Kindavi, Suriyeli çocuklara yönelik destekleri süreceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib İHH insani yardım

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