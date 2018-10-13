Suriyelilere yönelik yardımlar

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kent kırsalında yaşayan ailelere battaniye ve sünger yatak yardımında bulunuldu.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib kentindeki ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

İdlib'de Suriye’nin farklı şehirlerinden göç eden ailelerin de yaşadığını aktaran Yemelek, ''Her yıl kış mevsiminde hava şartlarının kötüleşmesi sonucu insanlar çok zor günler geçiriyor. Salgın hastalıklarda da artış yaşanıyor. Bu nedenle İdlib kentinin kırsalında yaşayan ailelere 11 bin battaniye ve 2 bin sünger yatak dağıtımı yaptık.'' ifadesini kullandı.

Yemelek, İdlib'e yönelik yardım çalışmalarının süreceğini kaydetti.

