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Suriyelilerin 'bank' kavgasında kan aktı: 1 yaralı, 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 23:28 | Son Güncelleme

BURSA'da Suriye uyruklu iki grup arasında bankta oturma kavgası çıktı.

Suriyelilerin 'bank' kavgasında kan aktı: 1 yaralı, 10 gözaltı

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)- BURSA'da Suriye uyruklu iki grup arasında bankta oturma kavgası çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Parka gelen 11 kişilik Suriye uyruklu iki grup arasında iddiaya göre banka oturmak için kavga çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Muhammed E. (25), yanındaki bıçakla Ahmed El H.'yi (27) belinden ve kolundan yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden 11 kişiyi ayırdı. Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Ahmet El H.'yi ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet El H.'yi bıçaklayan şüpheli Muhammed E., ve 9 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan 3 şüphelinin üzerinde de bıçak ele geçirildi.

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