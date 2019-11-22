Suriyelilerin barındırıldığı merkezler Türkiye'nin yüz akı oldu

Kızılay Çocuk Dostu Alanı, 20 derslikli okul, cami, 3 oyun parkı, halı saha, kütüphane, etüt salonu ve sağlık ocağının faaliyet gösterdiği merkezde, bir doktor ve iki hemşire dahil 191 personel görev yapıyor.

Yayladağı ilçesinde 102 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 776 konteynerin bulunduğu Yayladağı Geçici Barınma Merkezinde, 4 bin 101 Suriyeli yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor.

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou'nu Hatay ve Kilis gezisinden sonra yaptığı "Türkiye'deki mülteci kamplarının mükemmelliğini görünce ülkesindeki durumdan utanç duyduğu" şeklindeki açıklamasıyla da dikkat çektiği barınma merkezleri, dünyadaki benzer tesisler arasında öne çıkıyor.

Suriyelilerin eğitimden sağlığa ve sosyal alanlara kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerindeki geçici barınma merkezleri, iç savaş mağdurların yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor.

SALİM TAŞ - Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, dünyaya örnek olan modern geçici barınma merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

- "Türkiye bize her türlü yardımda ve destekte bulundu"

Barınma merkezinde kalan Halit Sakallı, 2016'da ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Türkiye'nin sağladığı imkanlarla hayata tutunduklarını aktaran Sakallı, "Bize kucak açıldı. Türkiye bizi kabul etti, yerleştirdi. Bize her türlü yardımda ve destekte bulundu. Allah razı olsun. Barınma merkezinde her türlü imkanlar var." dedi.

Riyad Ablak da eşi ve çocuklarıyla 8 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'de geldiklerini anlattı.

Ablak, merkezde kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

- "Modern barınma merkezi"

Yayladağı Geçici Barınma Merkezi Yönetici Yardımcısı Yakup Karasu da Yayladağı ilçesinin, 2011'de Suriye'de başlayan iç karışıklık dolayısıyla ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyelilere ilk kucak açan yer olduğunu söyledi.

O dönemde Suriyelilerin çadırlarda kaldığını hatırlatan Karasu, daha sonra devletin sağladığı imkanlar neticesinde konteynerden oluşan modern barınma merkezlerinin yapıldığını belirtti.