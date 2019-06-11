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Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.

Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.
Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen 20 bin 576 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Bu sabahtan itibaren bayram tatili için ülkelerine giden Suriyeliler, geri dönmeye başladı. Sınır hattında Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Türkiye tarafına getirildi. Bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelilerin tamamının, 1 Kasım'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.

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Suriyelilerin bayram dönüşleri başladıSuriyelilerin bayram dönüşleri başladıSuriyelilerin bayram dönüşleri başladıSuriyelilerin bayram dönüşleri başladı

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