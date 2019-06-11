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Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 18 Mayıs Cuma günü Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli İsmail El-Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkesinde yakınlarıyla geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 7 yıl önce olayların şiddetini artırması sonucu birçok yakınını geride bırakarak Türkiye'ye geldiğini ve Bursa'ya yerleştiğini anlatan El-Bakır, verilen izin sayesinde yıllar sonra ilk kez bayramı Suriye'de yaşayan anne, baba ve kardeşlerinin yanında geçirdiğini söyledi.

Suriyeli Muhammed Hasan da kendileri için sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere minnettar olduklarını ifade etti.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacağı, bugün itibarıyla yaklaşık 931 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gitmişti.

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Kilİis Öncüpınar Sınır Kapısı Kilis Ramazan Bayramı Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

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