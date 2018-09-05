HABER

Suriyelilerin bayram dönüşü devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü devam ediyor.

Suriyelilerin bayram dönüşü devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü devam ediyor.
Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan yakınları ile bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerden bu güne kadar 65 bin kişi Türkiye’ye dönüş yaptı. Cilvegözü’nden gelen Suriyelilerin pasaport, geçici koruma kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra girişlerine izin veriliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 130 bin kişi gitmişti. Dönüşler yıl sonuna kadar devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Suriyelilerin bayram dönüşü devam ediyorSuriyelilerin bayram dönüşü devam ediyorSuriyelilerin bayram dönüşü devam ediyorSuriyelilerin bayram dönüşü devam ediyor

PARTNERZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanlarıZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanları
Kuşlarını gezdirerek, para kazanan Züleyha'ya zabıta engeliKuşlarını gezdirerek, para kazanan Züleyha'ya zabıta engeli
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruzYüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Polisin yaptığı şey dehşete düşürdü! 'Gerekirse ölürüm senin için'

Polisin yaptığı şey dehşete düşürdü! 'Gerekirse ölürüm senin için'

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.