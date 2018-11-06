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Suriyelilerin bayram dönüşü devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

RAMAZAN ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü sürüyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- RAMAZAN ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü sürüyor. Suriyelilerin dönüşü Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda giden 83 bin kişiden 71 bin kişi geri gelmişti. Kurban Bayramı'nda ise 46 bin kişi gitmişti. Kurban Bayramı'nda giden 46 bin kişiden 33 bini Türkiye’ye geldi. Bayram dönüşleri 30 Aralık gününe kadar devam edecek. İDLİB’E GİDENLER DE VAR Bu arada güvenli bölge haline gelen Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına giden Suriyeliler de Cilvegözü’nden çıkış yapıyor. Yanlarına eşyalarını alan Suriyeliler Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geliyor. Burada da yapılan çıkış işleminin ardından İdlib’e gidiyor. Yılbaşından bu yana gidenlerin sayısı da 32 bin 100’ü buldu.

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