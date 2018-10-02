Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyor

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.
Kilis Valiliğinin izniyle 35 bin 840 kişi, 1-18 Ağustos tarihlerinde, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye gitti.
Suriyeliler, Türkiye'ye dönmek için sınır kapısına geldi. Suriye tarafından geçiş yapan 1850 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemleri gerçekleştirildikten ve yanlarında getirdikleri eşyalar arandıktan sonra Türkiye tarafına alındı.
Suriyeli Yezan Hannura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır Türkiye'de olduğunu ve ailesini görmediğini belirterek, Kurban Bayramı için Suriye'nin Azez şehrine giderek ailesini ve akrabalarını ziyaret ettiğini, tekrar Türkiye'ye geldiğini anlattı. Hannura, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden bugüne kadar 24 bini, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.
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