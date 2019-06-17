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Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.
Ramazan Bayramı öncesi alınan izin doğrultusunda Türkiye'de yaşamını sürdüren 20 bin 576 Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlemlerini yaptırarak ülkelerine gitti. Bayram tatilinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyelilerin dönüşleri bugün de devam etti. Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerince işlemlerinin yapılmasının ardından beraberindeki çantaların aranmasının ardından Türkiye tarafına geçti.
Yetkililer, şu ana kadar 4 bin civarında Suriyelinin geri döndüğünü, dönüşlerin 1 Kasım'da sona ereceğini belirtti.

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Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyorSuriyelilerin bayram dönüşü sürüyorSuriyelilerin bayram dönüşü sürüyorSuriyelilerin bayram dönüşü sürüyor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sayın süleyman soylu ! 2018 de 500 bin suriyeli evine döndü yalanı ike milletin aklı ile dalga geçerken suriyeliler bizim almayanyadaki gurbetçilerden bir farkının olmadığı gerçeğini ile yüzleşmen gerek! vatanımız yol geçen hanına döndü!
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