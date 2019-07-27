Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, sınır hattında yoğunluk oluşturdu.

Kilis Valiliği'nden randevu alarak, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sınır hattında yoğunluk oluşturan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sırasında izdiham yaşanmaması için polisler önlem aldı.

Suriyeliler, sınır hattındaki işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

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