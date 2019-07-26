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Suriyelilerin bayram izdihamı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Suriyelilerin bayram izdihamı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyelilerin ülkelerine gitmek için akın ettiği sınır kapısında izdiham oluştu.
Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Geçiş saatinin başlamasıyla birlikte kalabalık, kapıya yöneldi ve izdiham oluştu. İzdiham sırasında bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.
Öte yandan geçişlerin başladığı 4 günlük süre içerisinde işlemlerini yaptırarak, Suriye'ye gidenlerin sayısının 3 bine ulaştığı öğrenildi.

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Suriyelilerin bayram izdihamıSuriyelilerin bayram izdihamıSuriyelilerin bayram izdihamıSuriyelilerin bayram izdihamı

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