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Suriyelilerin bayram yoğunluğu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler bayram yaklaştıkça Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler bayram yaklaştıkça Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için sınırı geçiyor. Online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, daha sonra işlemlerini yaptırmak için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda sıcak havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturuyor. Zaman zaman izdihamın yaşandığı kapıdan geçen Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyaları da beraberinde götürüyor.

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Suriyelilerin bayram yoğunluğuSuriyelilerin bayram yoğunluğuSuriyelilerin bayram yoğunluğuSuriyelilerin bayram yoğunluğu

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