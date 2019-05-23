Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Ramazan Bayramı'nı Suriye'de geçirmek isteyenler Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, İdlib’in Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giriş yapıyor.

Babü'l Hava Sınır Kapısı sivil yönetiminden alınan bilgiye göre bayram geçişlerin başladığı 20 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 10 bin sivil Suriye'ye geçiş yaptı.

Babü'l Hava Sınır Kapısı Medya İlişkiler Sorumlusu Mazen Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan nedeniyle Türkiye'den gelen Suriyelilerin ülkeye girmeye başladığını söyledi.

Bayram tatili için Suriye'ye son giriş tarihinin 31 Mayıs olduğunu söyleyen Alluş, Türkiye'ye geri dönüşlerin ise 10 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

30-35 BİN GEÇİŞ OLMASI BEKLENİYOR

Suriye'ye geçişlerin 4. gününde 10 bin sivilin İdlib’e geldiğini aktaran Alluş, bu sayının 30 - 35 bin olmasını beklediklerini ifade etti.

"Misafirlerin kolay geçişleri için bütün ekiplerimizi bu yönde seferber ettik" diyen Alluş, şöyle devam etti:

"Ebeveynlere, 15 yaş altı olan çoçukların aşı kartlarını getirmelerini, 18 yaş altı olanların ise ailesi ile birlike gelmelerini, giriş ve çıkış tarihlerine uymalarını ve valizlerde ticari olan eşyaları getirmemelerini tavsiye ediyoruz."