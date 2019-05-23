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Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanlar, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine dönüyor.

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Ramazan Bayramı'nı Suriye'de geçirmek isteyenler Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, İdlib’in Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giriş yapıyor.

Babü'l Hava Sınır Kapısı sivil yönetiminden alınan bilgiye göre bayram geçişlerin başladığı 20 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 10 bin sivil Suriye'ye geçiş yaptı.

Babü'l Hava Sınır Kapısı Medya İlişkiler Sorumlusu Mazen Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan nedeniyle Türkiye'den gelen Suriyelilerin ülkeye girmeye başladığını söyledi.

Bayram tatili için Suriye'ye son giriş tarihinin 31 Mayıs olduğunu söyleyen Alluş, Türkiye'ye geri dönüşlerin ise 10 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

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30-35 BİN GEÇİŞ OLMASI BEKLENİYOR

Suriye'ye geçişlerin 4. gününde 10 bin sivilin İdlib’e geldiğini aktaran Alluş, bu sayının 30 - 35 bin olmasını beklediklerini ifade etti.

"Misafirlerin kolay geçişleri için bütün ekiplerimizi bu yönde seferber ettik" diyen Alluş, şöyle devam etti:

"Ebeveynlere, 15 yaş altı olan çoçukların aşı kartlarını getirmelerini, 18 yaş altı olanların ise ailesi ile birlike gelmelerini, giriş ve çıkış tarihlerine uymalarını ve valizlerde ticari olan eşyaları getirmemelerini tavsiye ediyoruz."

"GEÇİŞTE ÇOK ZORLUK YAŞIYORUZ"

Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Hüseyin Halave, Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yaptığını belirterek, "Girenlerin sayısının çok olması yüzünden geçişte çok zorluk yaşıyoruz." dedi.

Muhammed Hamada da "Bayram tatili için kapıların açılma kararını sabırsızlıkla bekliyorduk. Ramazan ayınının kalan günlerini ve bayramı ailem ile birlikte köyümde geçirmek çok güzel bir duygu. İnşallah bütün ülke özgürleşir, herhangi bir yere gitmeyiz, hep ülkemizde kalırız." ifadelerini kullandı. (AA)

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Suriye ülkelerine dönen suriyeliler Ramazan Bayramı

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ohh mis , bayramda mağdur , başka zaman canavar bunlar , nargileciler sizi
inşaAllah son gidişleri olurda kapılar kapanır dönemezler
inşalllah gidişiniz olurda dönüşünüz olmaz ...
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