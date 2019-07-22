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Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkelerine gitmeye başladı.Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor.

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkelerine gitmeye başladı.
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 22 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor. Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.
Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor.

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti
Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti.
Suriye’deki iç kargaşa, Esad rejiminin baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor.

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı
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