Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

İç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek geldikleri Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyeliler, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı yakınları ile geçirmek ve hasret gidermek üzere topraklarına gitmek için Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler önce Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği'nin 'www.suriyeizin.com' adresinden barkotlu randevu belgesi alıyor. Suriyeliler randevu günü de yanlarında pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Görevli memurlara ibraz ettikleri belgelerinde eksiklik bulunmayan Suriyeliler, gerekli kontrollerin ardından ülkelerine gitmek üzere çıkış yapıyor.

29 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları tedbirler ve randevu sistemi sayesinde izdihamın yaşanmadığı Cilvegözü'nden 20 Mayıs'tan bugüne kadar yaklaşık 29 bin Suriyelinin çıkış yaptığı belirtildi. Bu sayının 35 bini bulabileceği kaydedildi.