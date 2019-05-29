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Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:34 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde yakınları ile birlikte geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ederken, gidenlerin sayısı 29 bini buldu. Diğer taraftan, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da bayram için Suriye'ye gidenlerin sayısının 15 bine ulaştığı bildirildi.

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

İç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek geldikleri Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyeliler, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı yakınları ile geçirmek ve hasret gidermek üzere topraklarına gitmek için Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler önce Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği'nin 'www.suriyeizin.com' adresinden barkotlu randevu belgesi alıyor. Suriyeliler randevu günü de yanlarında pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Görevli memurlara ibraz ettikleri belgelerinde eksiklik bulunmayan Suriyeliler, gerekli kontrollerin ardından ülkelerine gitmek üzere çıkış yapıyor.

29 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları tedbirler ve randevu sistemi sayesinde izdihamın yaşanmadığı Cilvegözü'nden 20 Mayıs'tan bugüne kadar yaklaşık 29 bin Suriyelinin çıkış yaptığı belirtildi. Bu sayının 35 bini bulabileceği kaydedildi.

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KİLİS'TE SAYI 15 BİNİ BULDU

Diğer taraftan, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor. Yoğunluğun yaşandığı Öncüpınar'da geçişler 12 gündür sürerken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 15 bini buldu.

Bu verilere göre iki gümrük kapısından bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 34 bine çıktı. Bayramlaşmak için çıkışların 31 Mayıs'ta sona ereceği ve dönüşlerin de bayramdan sonra başlayacağı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Ramazan Bayramı Cilvegözü Gümrük Kapısı

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
almanya gibi yapın geri almayın gidenleri
gidisleri olsunda donusleri olmasin insallah
geri gelmezler inşallah gidilebiliyorsa gelinmiyebilir
Ben bi hollanda vizesine müracaat ettim . bana 40 dereden su getirdiler. tapular , banka hesapları v.s hepsini fazlasıyla ibraz ettim.. yinede vermediler . Bi de bu ülke dünyaya kafa tutuyormuş.. reis dünya lideriymiş ... boş geçin o işleri....
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