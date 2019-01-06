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Suriyelilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

KONYA'da Suriyeli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Elubeyd (24) yaşamını yitirdi, Enes El Mustafa (21) ise yaralandı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Suriyeli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Elubeyd (24) yaşamını yitirdi, Enes El Mustafa (21) ise yaralandı.
​Olay, cuma günü saat 20.30 sıralarında Büyükaymanas Mahallesi Taşcami Uzun Harmanlar Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Elubeyd ile Enes El Mustafa bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavgada birbirlerine bıçakla saldıran Elubeyd karnından, El Mustafa da belinden yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Elubeyd, yapılan tüm müdahaleye karşın dün yaşamını yitirdi.
Tedavisinin ardından taburcu olan El Mustafa ve olaya karıştığı ileri sürülen kardeşi Şehade El Mustafa, ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Olaya karıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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