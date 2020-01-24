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Suriyelilerin çadırda yaşamı kolaylaştırma mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 07:59 | Son Güncelleme

SURİYE'de Esad rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği bombalı saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, çadırlardaki yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyor.

Eser PAZARBAŞI- Ufuk AKTUĞ/İDLİP, (DHA)- SURİYE'de Esad rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği bombalı saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, çadırlardaki yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyor. Çadırda yaşayanlar, güneş paneli ve küçük sebze bahçeleri ile kısmen de olsa ihtiyaçlarının küçük bir bölümünü gidermeye çalışıyor.
İdlib'den rejim bombalarından kaçıp, Türkiye sınırına yerleşen Suriyeli aileler, Türk Kızılay'ın kurduğu çadırlarda zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeliler, ekiplerin kurduğu çadırlar ve verdiği yardımların yanı sıra, yaşamlarını kolaylaştıracak bazı ihtiyaçlarını gidermek için çaba harcıyor. Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan Suriyeli göçerlerin, çadırlarının yakınlarına küçük sebze bahçeleri oluşturulduğu gözlendi. Maydanoz, marul, tere gibi yeşillikleri ekip, elde ettikleri ürünlerle küçük ihtiyaçlarını karşılayan Suriyeli aileler, imkanları ölçüsünde de koydukları güneş panelleri ile elde ettikleri elektrikle küçük elektrikli eşyaları kullanabiliyor. Telefonlarını şarj etmekten, internete bağlanmaya ve çay demlemeye kadar elektrik ihtiyaçlarını da bu yolla elde ediyor.

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