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Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 2 aile arasında çıkan ve döner bıçakları ile sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 2 aile arasında çıkan ve döner bıçakları ile sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olay, dün, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli 2 ailenin bireyleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine döner bıçakları ve sopalar ile saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbarla olay yerine gelen polisler, kavgayı sonlandırdı. Kavgada 3 kişi, hafif yaralanırken, bazı kişilerin gözaltına alınıp, sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Suriyeli ailelerin kavgası, bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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