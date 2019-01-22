Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası kameralarda

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan, döner bıçakları ile sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran kavgaya ait anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu D.S., bir süre önce eşi F.S.'den boşanma kararı alarak, evini terk etti ve babasının yanına yerleşti. Gece saatlerinde yakınları ile arkadaşlarını toplayan F.S., eşinin yaşamaya başladığı evi bastı. Grup, evde bulunanlara, yanlarında getirdikleri döner bıçağı, satır ve sopalarla saldırdı. Evdekiler de karşılık verince kavga sokağa taştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Meydan savaşına dönen kavga, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde saldıran grubun ellerindeki döner bıçakları, satır ve sopalar dikkatlerden kaçmadı. Olayın ardından polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

