'Suriyeliler'in Dönmeleri İçin Teşvikte Bulunuyoruz'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kentteki seçim gündemini değerlendirerek çalışmaları hakkında VOA Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.
Gaziantep'teki işsizlik ve ekonomik sıkıntıları değerlendiren Ak Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, kentteki sayısı yüz binleri bulan Suriyeli sığınmacılar için ise ''Ülkelerine dönmeleri için teşvikte bulunuyoruz'' dedi.
Şahin: ''Belediyecilik sahada yapılır''
Seçim çalışmaları ile ilgili konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Fatma Şahin, saha çalışmalarında çok iyi olduklarını belirterek “Ben zaten her zaman sahadayım. Bugün de esnafımızı ziyaret ediyoruz. Çünkü belediyecilik sahada yapılıyor. Yola çıktığımız anda karşılıklı güven ve sevgi ortamımız devam ediyor, bu da sandığa, güven ve istikrara, hizmetlerin devamına yansıyacak. Bizim anketimiz halk, çok güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
TÜİK verilerine yansıyan işsizlik rakamları ve ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklama yapan Şahin, ''Biz istihdam üretecek projeler üretiyoruz. Örneğin esnafımız için açtığımız meslek kolları yeni istihdam alanları oluşturuyor. Küçük sanayi ve organize rahat olunca, yüksek teknolojiye geçince lojistik merkezleri kuruyoruz. Onların maliyetlerini aşağı düşürecek destekler veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye ne kadar büyüyorsa şehir üç katı büyüyor. Bizde onların büyüme gücüne destek oluyoruz ki, bu istihdam iş ve aş üretiyor. Pasta büyünce de işsizlik azalacak'' diye konuştu.
''Kendi vatandaşımın yaşam kalitesi önemli''
Gaziantep'teki yoğun Suriyeli mülteci nüfusunun kente entegrasyonu ile ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, ''Biz Suriyelilerin dönmelerini teşvik ediyoruz. Güvenli koridorun oluşsun ki onlar da dönsünler biz bu konuda Menbiç'te güvenli bir koridor oluşunca 300-400 bin kişinin yeniden ülkelerine dönmelerini bekliyoruz. Zaten 300 bin kişi Suriye'ye döndü. Bu dönüş süreci olana kadar da kendi vatandaşımızın yaşam kalitesini düşürmeyecek çok ciddi devlet desteği geldi. En büyük konut projesi, en büyük su projesi yapılıyor. En büyük ulaşım sıkıntısı ciddi bir devlet yatırımına dönüştü. Biz düşen şey şey kendi işçimiz kendi esnafımız ve kendi halkımızın yaşam kalitesinin düşmemesi. Birlikte yaşam çerçevesinde, insanlar birlikte çalışında, çocuklar birlikte okuyunca, bu beraberinde sosyal uyumu getiriyor. Bir taraftan da bunu teşvik ediyoruz. Onların da burada yaşamaları ile ilgili toplum merkezlerinde danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz. Türkçe öğretiyoruz ki sıkıntı olmasın. Ama benim kendi vatandaşımın yaşam kalitesi her şeyden önemli'' diye konuştu.
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