'Suriyeliler'in Dönmeleri İçin Teşvikte Bulunuyoruz'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kentteki seçim gündemini değerlendirerek çalışmaları hakkında VOA Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'teki işsizlik ve ekonomik sıkıntıları değerlendiren Ak Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, kentteki sayısı yüz binleri bulan Suriyeli sığınmacılar için ise ''Ülkelerine dönmeleri için teşvikte bulunuyoruz'' dedi.

Şahin: ''Belediyecilik sahada yapılır''

Seçim çalışmaları ile ilgili konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Fatma Şahin, saha çalışmalarında çok iyi olduklarını belirterek “Ben zaten her zaman sahadayım. Bugün de esnafımızı ziyaret ediyoruz. Çünkü belediyecilik sahada yapılıyor. Yola çıktığımız anda karşılıklı güven ve sevgi ortamımız devam ediyor, bu da sandığa, güven ve istikrara, hizmetlerin devamına yansıyacak. Bizim anketimiz halk, çok güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine yansıyan işsizlik rakamları ve ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklama yapan Şahin, ''Biz istihdam üretecek projeler üretiyoruz. Örneğin esnafımız için açtığımız meslek kolları yeni istihdam alanları oluşturuyor. Küçük sanayi ve organize rahat olunca, yüksek teknolojiye geçince lojistik merkezleri kuruyoruz. Onların maliyetlerini aşağı düşürecek destekler veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye ne kadar büyüyorsa şehir üç katı büyüyor. Bizde onların büyüme gücüne destek oluyoruz ki, bu istihdam iş ve aş üretiyor. Pasta büyünce de işsizlik azalacak'' diye konuştu.