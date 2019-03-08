"Suriyelilerin güven ve barışı Türkiye'de bulduklarını gördüm"

GAZİANTEP (AA) - AYSU BİÇER- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, "Türkiye'de görevde bulunduğum süreçte 4 milyona yakın Suriyelinin Türkiye'ye nasıl göç ettiğine tanıklık ettim. Bu süreçte Türk halkı çok büyük bir dayanışma ve ev sahipliği gösterdi. Türkiye'de Suriyelilere verilen hizmetin giderek genişlediğini ve Suriyelilerin aradıkları güven ve barışı Türkiye'de bulduklarını gördüm." dedi.

Duamelle, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyelilerin barındığı konteyner kentteki temasları sırasında, AA muhabirine, Türkiye'de görevde bulunduğu 4 yıllık süreçte Suriye krizi ile ilgili tanıklık ettiği gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bugün itibarıyla 650 bine yakın Suriyeli çocuğun Türkiye'de eğitim aldığını ve bunların yüzde 85'inin devlet okullarına gittiğini anlatan Duamelle, "Ancak 400 bin çocuk hala okul dışı. Dolayısıyla, 2019'da yapılması gereken ilk iş, bu çocukların eğitime erişmelerini sağlamak ve Türk hükümetinin bu alandaki çabalarını destekleyebilmek için uluslararası camiayı harekete geçirmek." ifadelerini kullandı.