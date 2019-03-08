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"Suriyelilerin güven ve barışı Türkiye'de bulduklarını gördüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle: - "Türkiye'de görevde bulunduğum süreçte 4 milyona yakın Suriyelinin Türkiye'ye nasıl göç ettiğine tanıklık ettim. Bu süreçte Türk halkı çok büyük bir dayanışma ve ev sahipliği gösterdi. Türkiye'de Suriyelilere verilen hizmetin giderek genişlediğini ve Suriyelilerin aradıkları güven ve barışı Türkiye'de bulduklarını gördüm" - "Bugün itibarıyla 650 bine yakın Suriyeli çocuk Türkiye'de eğitim alıyor ve bunların yüzde 85'i devlet okullarına gidiyor. Ancak 400 bin çocuk hala okul dışı. Dolayısıyla 2019'da yapılması gereken ilk iş, bu çocukların eğitime erişmelerini sağlamak. Türk hükümetinin bu alandaki çabalarını destekleyebilmek için uluslararası camiayı harekete geçirmemiz gerek"

GAZİANTEP (AA) - AYSU BİÇER- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, "Türkiye'de görevde bulunduğum süreçte 4 milyona yakın Suriyelinin Türkiye'ye nasıl göç ettiğine tanıklık ettim. Bu süreçte Türk halkı çok büyük bir dayanışma ve ev sahipliği gösterdi. Türkiye'de Suriyelilere verilen hizmetin giderek genişlediğini ve Suriyelilerin aradıkları güven ve barışı Türkiye'de bulduklarını gördüm." dedi.

Duamelle, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyelilerin barındığı konteyner kentteki temasları sırasında, AA muhabirine, Türkiye'de görevde bulunduğu 4 yıllık süreçte Suriye krizi ile ilgili tanıklık ettiği gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bugün itibarıyla 650 bine yakın Suriyeli çocuğun Türkiye'de eğitim aldığını ve bunların yüzde 85'inin devlet okullarına gittiğini anlatan Duamelle, "Ancak 400 bin çocuk hala okul dışı. Dolayısıyla, 2019'da yapılması gereken ilk iş, bu çocukların eğitime erişmelerini sağlamak ve Türk hükümetinin bu alandaki çabalarını destekleyebilmek için uluslararası camiayı harekete geçirmek." ifadelerini kullandı.

Duamelle, Suriye'deki savaşın sekizinci yılına girdiğini ve hala bu krizden etkilenen binlerce çocuk olduğunu belirterek UNICEF'in uzun yıllardır bu krizin Suriyeli mülteci çocuklar üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için çalıştığını ifade etti.

- "Uluslararası camianın desteğine ihtiyacımız var"

Duamelle, Türkiye'de görevde bulunduğu süreçte 4 milyona yakın Suriyelinin ülkeye nasıl göç ettiğine tanık olduğunu aktararak "Bu süreçte Türk halkı çok büyük bir dayanışma ve ev sahipliği gösterdi. 4 yıl içinde Türkiye'de Suriyelilere verilen hizmetin giderek genişlediğini ve Suriyelilerin aradıkları güven ve barışı Türkiye'de bulduklarını gördüm." diye konuştu.

"Türkiye'deki Suriyeli çocuklara daha fazla yatırım yapmalıyız ki Suriye'yi yeniden inşa edebilsinler." diyen Duamelle, şunları kaydetti:

"Çünkü bunu ancak eğitim yoluyla başarabilirler. Gerekli kaynakları bu amaca uygun bir şekilde aktarmalıyız. Bunun için de uluslararası camianın desteğine ihtiyacımız var. Bu çocukların geleceğe dair umutlarını korumamız gerekiyor. Bu çocuklar savaş gören çocuklar, bu yüzden psikolojik destek almaları lazım. Bu anlamda yapılacak en küçük finansal destek bile önemli."

Duamelle, UNICEF'in 1951'den beri Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde olduğunu kaydederek "Türk hükümetiyle Suriyeli gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak gibi ortak bir vizyonumuz var. Bunu sadece Suriye için değil, tüm insanlığın yararı adına yapıyoruz." dedi.

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Gaziantep Suriye suriye krizi UNICEF UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle

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