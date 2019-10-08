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"Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Sınır güvenliğimize dikkat etmeli ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sınır güvenliğimize dikkat etmeli ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız." dedi.

Kalın, El Cezire Televizyonu'na Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin diğer ülkeler gibi sınırlarının güvenliğini korumayı hedeflediğini belirten Kalın, "Sınır güvenliğimize dikkat etmeli ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Kalın, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın bölgede demografiyi değiştirmekle ilgisi olmadığının, bunu asıl yapanın YPG/PKK olduğunun altını çizerek, YPG/PKK'nın Arap, Türkmen, Hristiyan kasabalarını işgal ederek insanları buradan ayrılmaya zorladığını vurguladı.

- "Güvenli bölge, mültecilerin Suriye'ye dönmesi için"

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gözlemevinin (HRW) bu zorla yerinden etmelere ilişkin iki ayrı rapor hazırladığına değinen Kalın, söz konusu raporlarda, "PYD/YPG'nin bu bölgelerdeki bazı faaliyetlerinin savaş suçu niteliği taşıdığını" aktardığını söyledi.

Kalın, YPG/PKK'nın "DEAŞ'a karşı savaşta yer aldığı söylemi nedeniyle bu raporların görmezden gelindiğini" belirterek, "Güvenli bölge, mültecilerin Suriye'ye dönmesi için." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye ve Suriyeliler için herkesten çok katkı ortaya koyduğuna dikkati çeken Kalın, YPG/PYD terör unsurlarından temizlenen Cerablus, Azez ve El Bab gibi bölgelere geri dönüşlerin yaşandığını anımsattı.

Kalın, aynı durumun Fırat'ın doğusunda da yaşanacağına işaret ederek, yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu insanları zorla ülkelerine geri yollamayacağına vurgu yaptı.

PKK'nın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü kabul edildiğini aktaran Kalın, ABD'nin bu terör örgütleriyle olan yakın ilişkisinin de müttefiklik ruhuna aykırı olduğu değerlendirmesini yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın güvenli bölge Suriye YPG/PKK

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