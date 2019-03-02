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Suriyelilerin hac başvuruları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, hac vazifesini yerine getirmek isteyen Suriyelilerden başvuru almaya devam ettiklerini duyurdu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriyeli hacı adaylarının başvuru evraklarını kabul etmeyi sürdürdüklerini duyurdu.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Suriyelilerin hac vazifesini yerine getirebilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "SMDK'nin Yüksek Hac Komitesi, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile Suriyelilerin hac vecibelerini yerine getirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Hac dosyasından sorumlu olan komite, başvuruları almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Koalisyonun, hacca gitmek isteyen herkese ayrım yapmadan hizmet sunacağı vurgulandı.

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, geçen ay, Suriyelilerin 2019 yılı için hac vazifesini yerine getirebilmesi amacıyla Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdülfettah Bin Süleyman ile bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Suriyelilere ayrılan hac kontenjanı 19 binden 22 bin 500'e çıkarıldı.

Geçen sene Türkiye ve Lübnan üzerinden toplam 19 bin Suriyeli hacca gitmişti.

Suudi Arabistan, 7 senedir hac protokolünü SMDK ile imzalıyor. Muhalefetin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler Türkiye üzerinden, rejim bölgelerinde yaşayanlar ise SMDK'nin Beyrut'taki ofisine başvurarak Lübnan üzerinden kutsal topraklara gidiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hac SMDK Suriye

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