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Suriyelilerin işletmelerine gıda denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Suriyeliler tarafından işletilen gıda satış ve toplu tüketim yerleri denetlendi.

Suriyelilerin işletmelerine gıda denetimi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Suriyeliler tarafından işletilen gıda satış ve toplu tüketim yerleri denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gıda denetçileri; işletmelerde ilgili kanuna uyulup uyulmadığını, satılan ürünlerde sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediğini kontrol etti. Onikişubat Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin sürdürüleceği belirtilerek, "Suriyeli işletmecilerin faaliyet gösterdiği mahallelerde bu güne kadar kanunlar çerçevesinde düzenli ve etkili bir şekilde denetlemeler yapılmış olup, bundan sonrada halkımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için etkili bir şekilde devam edecektir. Tarladan sofraya kadar güvenli bir gıda zinciri oluşturmak ana hedefimizdir. İşletmecilerimiz ve tüketicilerimiz ile el ele vererek daha sağlıklı ve güvenli bir gıda sektörü oluşturulması sağlanacaktır" denildi.

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Suriyelilerin işletmelerine gıda denetimiSuriyelilerin işletmelerine gıda denetimiSuriyelilerin işletmelerine gıda denetimiSuriyelilerin işletmelerine gıda denetimi

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