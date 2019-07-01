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Suriyelilerin korsan taksicilik yaptığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

Suriyelilerin korsan taksicilik yaptığı iddiası

Kırıkkale Valiliğinden, "Suriyelilerin yurt dışından vergisiz getirdikleri ve misafir plakası taktıkları araçlar ile Ankara-Kırıkkale arasında ve şehir içinde korsan taksi çalıştırmaya başladıkları" şeklindeki haberle ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu haberlerin ardından bilgi verme gereği duyulduğu belirtildi.

Kentte halen bin 567 Suriyeli olmak üzere toplamda 9 bin 797 yabancı uyruklunun ikamet ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu şahıslara ait kayıtlı MA (misafir araç) plakalı araç sayısı 108'dir.
İlimizde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar çeşitli gerekçelerle zaman zaman il dışına gidip gelmektedirler. Bu gidiş gelişleri esnasında İl Göç İdaresinden izin belgesi alarak gidip gelme zorunlulukları vardır.
Kırıkkale-Ankara arasındaki yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde 71 MA ...... plakalı araçlar durdurularak gerek araç, gerekse yabancı şahıslar kontrol edilmekte olup, kurallara uymadığı tespit edilen araçlara gerekli cezai işlem uygulanarak araç, parka çekilmektedir.
Ayrıca bu araçların tamamıyla ilgili hem yol kontrol ve arama noktalarında hem de Plaka Tanımlama Sisteminden (PTS) tespit, kontrol ve denetimler hassasiyetle takip edilmektedir. Tüm korsan taşımacılıkla mücadelede olduğu gibi bu araçların da yasa dışı olarak çalışmasının engellenmesi için tüm teknik imkanlarımız da kullanılmak suretiyle mücadele edilmektedir. Yasa dışı uygulamalara bugüne kadar imkan verilmediği gibi bugünden sonra da imkan verilmeyecektir."

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kırıkkale Kırıkkale Valiliği korsan taksici Suriyieliler

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