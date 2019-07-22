HABER

Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı. Kurban Bayramı'nı Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ile El Bab bölgelerinde geçirmek isteyen ve online randevu sistemi ile kayıt yaptıran Suriyelilerin gidişleri başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişlerine izin verilen Suriyeliler, 5 ayrı noktada evrak kontrolüne tabi tutulup, ülkelerine gidiyor. Günde ortalama 3 bin Suriyeli'nin ülkelerine geçiş yapması beklenirken, gümrük kapısında ilk gün yoğunluk yaşandığı gözlendi. Suriyelilerin bayram geçişlerine, 9 Ağustos gününe kadar izin verileceği bildirildi.

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Pençe-2 Harekâtı’nda doçka silahı ile mühimmatlar ele geçirildiPençe-2 Harekâtı’nda doçka silahı ile mühimmatlar ele geçirildi
Arkadaşlık isteğine ret cevabı veren kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştıArkadaşlık isteğine ret cevabı veren kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.