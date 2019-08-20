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Suriyelilerin kurduğu hayatlar 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 18:53 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de Suriyelerinin kurduğu yeni hayatlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeseliyle anlatıldı.

Suriyelilerin kurduğu hayatlar 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinde

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'de Suriyelerinin kurduğu yeni hayatlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeseliyle anlatıldı. Dünya ve Türkiye kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara dair edinilen yanlış bilgi ve düşünceleri yıkmayı hedefleyen belgesel, izleyenleri 'sosyal uyum' üzerine düşünmeye davet ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara ilişkin yoğunlaşan bilgi kirliliğini gidermek, sığınmacıların yaşamları, hikayeleri ve Türkiye ile kurdukları bağ üzerine anlamlı diyaloğa ilham vermek amacıyla 'İkinci Vatan: Türkiye' belgesel projesine destek verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeseliyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, Türkiye'de hayatını yeniden inşa eden ve fark yaratan Suriyelileri tebrik ettiğini dile getirdi.
Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 'Lives in Turkey' Youtube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgesel, farklı sosyal sınıflardan 6 Suriyeli'nin uyum süreçlerini ve Türkiye'de inşa ettikleri hayatları odağa alıyor. Suriyeli bir mozaik sanatçısı, öğretmen, telefon tamircisi, kafe işletmecisi ve mühendisin gerçek hikayesinin anlatıldığı belgesel, kalıplaşmış söylemlerin, genellemelerin, dışlayıcı reflekslerin ötesine geçerek, bunların ardındaki gerçek insan hikayelerine ışık tutuyor ve izleyicilerini 'vatan' kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.
Belgesel, sığınmacılara dair detaylı medya içeriği taramasının yanı sıra, sığınmacılar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle yapılan çalışmaların ışığında projelendirildi. Saha araştırması ekibi İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kilis illerindeki görüşmeleri titizlikle yürütüp derleyerek, her sığınmacıya kendi hikayesini anlatma alanı ve aracı sundu. Belgeselin, Türkiye'yi ikinci vatan olarak bilen insanları inciten ve toplumsal bağları tahrip eden her türlü söylemin zayıflatılmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

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Suriyelilerin kurduğu hayatlar 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselindeSuriyelilerin kurduğu hayatlar 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselindeSuriyelilerin kurduğu hayatlar 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinde

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