Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

"İŞKUR ve diğer bakanlıklarla birlikte çalışarak, ülkemizdeki Suriyelilerin mesleki profillerini çıkarıyoruz. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeden önce ülkedeki durumlarını, sosyal medyadaki yaklaşımlarını da inceliyoruz. Bizim ülkemizde kim çalışmak istiyor, kim kalmak istiyor incelemeye aldık. Çalışma çağında olan 2 milyon insan var. Ama hepsini istihdama dahil edemeyiz. Türkiye'ye göç eden Suriyeli kadınların çalışma oranı yüzde 8. Şu anda 900 bin civarında geçici koruma altındaki Suriyelinin, iş gücü piyasasına dahil olması için çalışma yürütüyoruz. Bu 900 bin civarındaki kişinin, iş gücü piyasasına nasıl dahil olacağını çalışıyoruz. 10 yıllık projeksiyon yaptık."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunca, "Mültecilerin ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu" konulu konferans, bir otelde düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl, "Ülkemizdeki Suriyelilerin mesleki profillerini çıkarıyoruz. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeden önce ülkedeki durumlarını, sosyal medyadaki yaklaşımlarını da inceliyoruz. Bizim ülkemizde kim çalışmak istiyor, kim kalmak istiyor incelemeye aldık." dedi.

Akyıl, uluslararası kurumların, Suriyelilere yardım ederken Türkiye'deki bakanlıklarla daha sıkı iş birliği içinde olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"En büyük sıkıntı şu. Yardımlar yapılıyor ama yardımların büyük bir bölümü aynı yere yapılıyor. Mutlaka bakanlıklarla koordinasyon yapılması lazım. 'Bizimle temasa geçin' diyoruz. Mesela Kilis'in nüfusu 110 bin, Suriyeli sayısı o şehirde 140 bin. Biz Kilis'te Kilis vatandaşına iş bulamıyoruz. Siz orada verdiğiniz mesleki eğitimlerle Suriyelilere nasıl iş bulacaksınız? STK'ler veya uluslararası kuruluşlar, geliyorlar Kilis'te 'çamaşırhane eğitimi' veriyorlar. Bir BM kuruluşu aynı yerli STK aracılığıyla, 22 kez aynı eğitimi aynı kişilere vermiş durumda. İşin garibi o STK'nin işi de o kursu açmak olmuş. Bu çok yanlış bir durum."

- "Türkiye 4 milyon, Almanya'da bir milyon mülteci var"

Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Manuel Paulus da Suriye'de devam eden krizin büyük zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, Türkiye'ye 4 milyon, Almanya'ya ise bir milyon mültecinin sığındığını, bunların 800 binin Suriyeli olduğunu söyledi.