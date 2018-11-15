HABER

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl: "Ülkemizdeki Suriyelilerin mesleki profillerini çıkarıyoruz. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeden önce ülkedeki durumlarını, sosyal medyadaki yaklaşımlarını da inceliyoruz. Bizim ülkemizde kim çalışmak istiyor, kim kalmak istiyor incelemeye aldık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl, "Ülkemizdeki Suriyelilerin mesleki profillerini çıkarıyoruz. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeden önce ülkedeki durumlarını, sosyal medyadaki yaklaşımlarını da inceliyoruz. Bizim ülkemizde kim çalışmak istiyor, kim kalmak istiyor incelemeye aldık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunca, "Mültecilerin ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu" konulu konferans, bir otelde düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Akyıl, Anadolu coğrafyasının yüzyıllardır göçe maruz kaldığını belirterek, yakın zamandaki en büyük göç dalgasının Suriye'de yaşanan insani krizle başladığını söyledi.

Suriyelilerin iş gücü piyasasına erişebilmelerini ve geçimlerini kimseye muhtaç olmadan sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Akyıl, Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları şu ifadelerle aktardı:

"İŞKUR ve diğer bakanlıklarla birlikte çalışarak, ülkemizdeki Suriyelilerin mesleki profillerini çıkarıyoruz. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeden önce ülkedeki durumlarını, sosyal medyadaki yaklaşımlarını da inceliyoruz. Bizim ülkemizde kim çalışmak istiyor, kim kalmak istiyor incelemeye aldık. Çalışma çağında olan 2 milyon insan var. Ama hepsini istihdama dahil edemeyiz. Türkiye'ye göç eden Suriyeli kadınların çalışma oranı yüzde 8. Şu anda 900 bin civarında geçici koruma altındaki Suriyelinin, iş gücü piyasasına dahil olması için çalışma yürütüyoruz. Bu 900 bin civarındaki kişinin, iş gücü piyasasına nasıl dahil olacağını çalışıyoruz. 10 yıllık projeksiyon yaptık."

Akyıl, uluslararası kurumların, Suriyelilere yardım ederken Türkiye'deki bakanlıklarla daha sıkı iş birliği içinde olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"En büyük sıkıntı şu. Yardımlar yapılıyor ama yardımların büyük bir bölümü aynı yere yapılıyor. Mutlaka bakanlıklarla koordinasyon yapılması lazım. 'Bizimle temasa geçin' diyoruz. Mesela Kilis'in nüfusu 110 bin, Suriyeli sayısı o şehirde 140 bin. Biz Kilis'te Kilis vatandaşına iş bulamıyoruz. Siz orada verdiğiniz mesleki eğitimlerle Suriyelilere nasıl iş bulacaksınız? STK'ler veya uluslararası kuruluşlar, geliyorlar Kilis'te 'çamaşırhane eğitimi' veriyorlar. Bir BM kuruluşu aynı yerli STK aracılığıyla, 22 kez aynı eğitimi aynı kişilere vermiş durumda. İşin garibi o STK'nin işi de o kursu açmak olmuş. Bu çok yanlış bir durum."

- "Türkiye 4 milyon, Almanya'da bir milyon mülteci var"

Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Manuel Paulus da Suriye'de devam eden krizin büyük zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, Türkiye'ye 4 milyon, Almanya'ya ise bir milyon mültecinin sığındığını, bunların 800 binin Suriyeli olduğunu söyledi.

Mülteciler için istihdam yaratılmasının şart olduğunun altını çizen Paulus, eğitim ve entegrasyonda yardım konularının Suriyelilerin toplumla uyumundaki en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.

Paulus, "Türkiye bu bağlamda çok şey yapıyor. Almanya, Türkiye'ye yapılan mülteci yardımlarında en çok destek veren ülkelerin başını çekmektedir ve en fazla parayı Almanya göndermektedir. Bu ikili iş birliğimizin ve gelecekte mülteci meselesini daha iyi ele alabilmemiz için önümüzü açacaktır." dedi.

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl: "Ülkemizdeki Suriyelilerin mesleki profillerini çıkarıyoruz. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeden önce ülkedeki durumlarını, sosyal medyadaki yaklaşımlarını da in

1 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
2 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
3 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
4 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
5 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
6 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
7 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
8 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
9 / 9

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslarararası İşgücü Gene saadettin akyıl Suriyeli Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaziçi Elektrik'ten elektriği kesilen Yavuz Sultan Selim Cami ile ilgili açıklama: İbadete engel bir durum yok

Boğaziçi Elektrik'ten elektriği kesilen Yavuz Sultan Selim Cami ile ilgili açıklama: İbadete engel bir durum yok

İstanbul için Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

İstanbul için Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

Doğu'da kış bastırdı

Doğu'da kış bastırdı

İcradan otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!

İcradan otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!

İran’da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı ortaya çıktı

İran’da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı ortaya çıktı

Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, Trabzon'daki tarihi kalenin arazisini istiyor

Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, Trabzon'daki tarihi kalenin arazisini istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.