Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu (2)

TOPLAM 35 BİN 840 SURİYELİ GİTTİ
Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri, yoğunluk nedeniyle saat 20.00'ye kadar devam etti. Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 35 bin 840 olduğu açıklandı. Suriyeliler, 3 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye’ye dönebilecek.
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