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Suriyelilerin ramazan lezzeti; mağruk

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

İÇ savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Suriyeli ekmek ve simit ustaları, ramazanda 'mağruk' adını verdikleri pide çeşidini üretiyor.

Suriyelilerin ramazan lezzeti; mağruk

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İÇ savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Suriyeli ekmek ve simit ustaları, ramazanda 'mağruk' adını verdikleri pide çeşidini üretiyor.
İftar ve sahurda vatandaşlarına kendi damak tatlarına uygun olarak ekmek ve simit yapmak için yoğun bir çalışma içerisine giren ustaları özellikle ramazan ayında Suriye'ye özgü 'mağruk' imal ettiklerini söyledi. Pastaneci Bessem Alaaddin, peynirli, hurmalı ve çikolatalı çeşitleri bulunan mağrukun özellikle Suriyeliler tarafından tüketildiğini söyledi. Alaaddin, "Mağruk, Suriyeliler için vazgeçilmeyecek bir ekmek çeşididir. Peynirli, hurmalı, çikolatalı, olanlar var. 6 çeşitten oluşan mağruk susamla da süslenince tadı daha da güzel oluyor. Tanesi 3,5 liradan günde 1500 adet satışa sunuyorum. Suriyeliler alıyor, hatta denemek için alan Türk vatandaşları da oluyor, alışıyorlar, bir daha alıyorlar" dedi.

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Suriyelilerin ramazan lezzeti; mağrukSuriyelilerin ramazan lezzeti; mağrukSuriyelilerin ramazan lezzeti; mağrukSuriyelilerin ramazan lezzeti; mağruk

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