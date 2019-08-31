Suriyelilerin Sınır Hattını Zorlaması Bölge Halkını Tedirgin Etti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sınırında bulunan Civegözü sınır kapısından girmeye çalışan binlerce Suriyeli, Türk güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası geri gönderilirken, yaşanan olay bölge halkında tedirginliğe yol açtı.
Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan yoğun bombardımandan kaçtıkları ileri sürülen binlerce Suriyeli, dün Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na ve Bükülmez Mahallesi’ndeki kapıya gelerek içeri geçmek istedi. Güvenlik güçleriyle gelen kişiler arasında arbede yaşandı. Biber gazı ve basınçlı su ile müdahale sonrası gelen grubun Türkiye’ye geçişine izin verilmedi.
Olayın yaşandığı sırada cuma namazında olan Reyhanlı’ya bağlı Bükülmez kırsal mahallesinde yaşayanlar askerlere destek vermek için sınır hattına gitti. Akşam saatlerine kadar süren gerginlik sonrasında evlerine dönen vatandaşlar yaşanan olaydan dolayı endişelendiklerini ifade ederek bir daha böyle olayların yaşanamaması için yetkililere çağrıda bulundu.
"Gelenler yoğun bombardımandan kaçıyordu"
Bükülmez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dolgun ‘’Önceki gün öğlen saatlerinde haber geldi. Yaklaşık bin kişilik bir mülteci grubu orada bulunan demir kapıyı zorlayarak Türkiye tarafına geçmiş. Biz camideyken anons edildi. Bizim güvenlik güçlerimiz de gelen gruba müdahale ederek bastırdılar. Biz de askerlerimizin arkasındayız, onlara destek vermek için gittik orada bekledik. Mülteciler tekrar sınırın diğer tarafına gönderildi, saat 18:00 gibi sorun tamamen bitmiş oldu. Son günlerde o bölgelerde yaşayan insanlar yoğun bir bombardıman altında kaldılar. Herhalde ondan dolayı zorlanarak sınırımıza kadar geldiler. Güvenli bölge konusunda devletimiz çalışmalar yapıyor. Eğer güvenli bölge tamamen tahsis edilirse zannedersem bu sorunlar tamamen bitecek’’ diye konuştu.
"Gelen kişiler silahlıydı, can güvenliğimiz yok"
Suriye’den gelen grubun bazılarında ağır silahlar olduğu için çok endişelendiklerini ifade eden bölge halkından Mahmut Dolgun, “Bir grubun kapıyı zorladığını duyduk. Daha sonra bizim tarafa geçiş yaparak askerlerimize saldırdılar. Daha sonra biz de askerimize destek için yardıma gittik. Oradan gelenler silahlı, bize sıkabilirlerdi. Onun için burada can güvenliğimiz yok. Sınırımızın hemen yanındaki çadırkenti biraz daha ileri alsalar daha iyi olacak’’ şeklinde konuştu.
"Sınır kapısı kapanınca beklemek zorunda kaldık"
Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye’ye yük taşımacılığı yapan tır şoförü Cuma Bulut ise, ‘’Ben önceki gün Suriye’ye geçiş yapmak için sırada bekliyordum. Daha sonra bir grubun Türkiye’ye geçmek için kapıları zorlayarak taşkınlık yaptıkları haberi geldi. Daha sonra ise sınır kapısının ikinci bir emre kadar kapandığını öğrendik. Bugün ise tekrar açıldığı için yükümüzü Suriye’ye doğru götürüyorum. Biz tampon bölgeye kadar yükümüzü götürüp orada teslim ediyoruz. Bu bölgede de herhangi bir sorun yaşamıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Diğer yandan önceki gün olayların yaşandığı sırada giriş ve çıkışlara kapatılan Cilvegözü Gümrük Kapısı, olayların yatışması sonrası tekrar geçişlere açıldı.
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