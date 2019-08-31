Suriyelilerin Sınır Hattını Zorlaması Bölge Halkını Tedirgin Etti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sınırında bulunan Civegözü sınır kapısından girmeye çalışan binlerce Suriyeli, Türk güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası geri gönderilirken, yaşanan olay bölge halkında tedirginliğe yol açtı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan yoğun bombardımandan kaçtıkları ileri sürülen binlerce Suriyeli, dün Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na ve Bükülmez Mahallesi’ndeki kapıya gelerek içeri geçmek istedi. Güvenlik güçleriyle gelen kişiler arasında arbede yaşandı. Biber gazı ve basınçlı su ile müdahale sonrası gelen grubun Türkiye’ye geçişine izin verilmedi.

Olayın yaşandığı sırada cuma namazında olan Reyhanlı’ya bağlı Bükülmez kırsal mahallesinde yaşayanlar askerlere destek vermek için sınır hattına gitti. Akşam saatlerine kadar süren gerginlik sonrasında evlerine dönen vatandaşlar yaşanan olaydan dolayı endişelendiklerini ifade ederek bir daha böyle olayların yaşanamaması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Gelenler yoğun bombardımandan kaçıyordu"

Bükülmez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dolgun ‘’Önceki gün öğlen saatlerinde haber geldi. Yaklaşık bin kişilik bir mülteci grubu orada bulunan demir kapıyı zorlayarak Türkiye tarafına geçmiş. Biz camideyken anons edildi. Bizim güvenlik güçlerimiz de gelen gruba müdahale ederek bastırdılar. Biz de askerlerimizin arkasındayız, onlara destek vermek için gittik orada bekledik. Mülteciler tekrar sınırın diğer tarafına gönderildi, saat 18:00 gibi sorun tamamen bitmiş oldu. Son günlerde o bölgelerde yaşayan insanlar yoğun bir bombardıman altında kaldılar. Herhalde ondan dolayı zorlanarak sınırımıza kadar geldiler. Güvenli bölge konusunda devletimiz çalışmalar yapıyor. Eğer güvenli bölge tamamen tahsis edilirse zannedersem bu sorunlar tamamen bitecek’’ diye konuştu.