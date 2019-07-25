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Suriyelilerin sınırda bayram yoğunluğu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Suriyelilerin sınırda bayram yoğunluğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyelilerin ülkelerine gitmek için akın ettiği sınır kapısında görevlilerin büyük çabalarına rağmen yığılma yaşanıyor.
Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman izdiham oluşan kapıda bazı kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi. Öte yandan 3 günde yaklaşık 2 bin Suriyelinin, bayram için ülkelerine geçiş yaptığı bildirildi.

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